Meteo Genova, previsioni da Sabato 29 a Lunedì 01 Luglio

Sabato, 29 Giugno 2024

Il meteo a Genova per Sabato sarà prevalentemente coperto con un’umidità iniziale dell’87% e temperature intorno ai 21°C nelle prime ore del giorno. Nel corso della mattinata, le condizioni resteranno coperte con lievi diminuzioni dell’umidità e un aumento delle temperature. Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa rimarrà costante con temperature intorno ai 30°C e una leggera diminuzione dell’umidità. La serata sarà caratterizzata da un cielo nuvoloso con una diminuzione delle temperature e un aumento dell’umidità. Il vento soffierà con una velocità compresa tra i 2 e i 20 km/h proveniente dalle direzioni N-NE, S e SE.

Domenica, 30 Giugno 2024

La giornata di Domenica a Genova sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto con un’umidità iniziale del 93% e temperature intorno ai 21°C. Nel corso della mattinata, le condizioni meteorologiche resteranno stabili con leggere variazioni dell’umidità e delle temperature. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una leggera diminuzione dell’umidità e temperature stabili intorno ai 23°C. In serata, le nubi sparse caratterizzeranno il cielo con un’umidità in aumento e temperature stabili intorno ai 22°C. Il vento soffierà con una velocità compresa tra i 9 e i 17 km/h proveniente dalle direzioni S, S-SE e SE.

Lunedì, 01 Luglio 2024

Per Lunedì, il meteo a Genova prevede un cielo coperto con un’umidità iniziale dell’87% e temperature intorno ai 21°C. Nel corso delle prime ore del giorno, le nubi sparse caratterizzeranno il cielo con un’umidità variabile e temperature stabili. Durante la mattinata, il cielo rimarrà coperto con un’umidità in diminuzione e temperature in aumento fino ai 23°C. Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche resteranno stabili con temperature intorno ai 23-23.5°C e un’umidità leggermente in aumento. In serata, il cielo sarà coperto con piogge isolate, un’umidità in aumento e temperature intorno ai 21°C. Il vento soffierà con una velocità compresa tra i 1 e i 13 km/h proveniente dalle direzioni SE, S e N-NW.