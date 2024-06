Meteo L’Aquila, previsioni da Sabato 29 a Lunedì 1 Luglio

Sabato, 29 Giugno 2024

La giornata di Sabato si preannuncia all’insegna del sereno fino alle prime ore del pomeriggio, quando è previsto un aumento delle nuvole. Le temperature saranno in aumento, con valori massimi di 33.2°C intorno alle ore 14:00. Il vento soffierà leggero, in direzione Est-Sud-Est con velocità crescenti fino a 12 km/h. Nel tardo pomeriggio è prevista una copertura nuvolosa con temperature in diminuzione, raggiungendo i 24.2°C intorno alle 22:00.

Domenica, 30 Giugno 2024

La giornata di Domenica sarà caratterizzata da un cielo sereno per gran parte del giorno, con temperature in aumento fino a 32.5°C intorno alle ore 13:00. Il vento soffierà da Nord-Ovest con una velocità costante intorno ai 14 km/h. Nel tardo pomeriggio le condizioni rimarranno stabili con una leggera diminuzione delle temperature fino a 21.9°C intorno alle 23:00.

Lunedì, 01 Luglio 2024

Lunedì si preannuncia una giornata variabile con un inizio di giornata sereno, seguito da un aumento delle nuvole nel tardo pomeriggio. Le temperature aumenteranno fino a 32.4°C intorno alle 12:00, per poi diminuire gradualmente con l’arrivo delle nuvole e della pioggia debole nel tardo pomeriggio e sera. Il vento soffierà da Nord-Ovest con una velocità variabile tra i 9 e i 17 km/h.

In base a queste previsioni meteo, si consiglia di essere preparati a una variazione delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con la possibilità di precipitazioni nel pomeriggio di Lunedì. E’ prudente quindi prestare attenzione alle previsioni aggiornate per organizzare al meglio le proprie attività all’aperto.