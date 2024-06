Meteo Messina, previsioni da Sabato 29 a Lunedì 01 Luglio

Sabato, 29 Giugno 2024:

Il Sabato a Messina sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche stabili e serene per la maggior parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori che oscilleranno tra i 23°C e i 28°C. L’umidità sarà moderatamente alta al mattino, intorno al 91%, ma diminuirà costantemente nel corso della giornata. Per quanto riguarda il vento, si prevede una velocità media di 14-18 km/h proveniente principalmente da direzione nord-nordest. Non sono previste precipitazioni durante l’intera giornata.

Domenica, 30 Giugno 2024:

La giornata di Domenica inizierà con un cielo sereno e temperature che si aggireranno intorno ai 25°C. Nel corso della mattinata e del primo pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con temperature in costante aumento fino a raggiungere i 34,9°C nelle ore centrali del giorno. Tuttavia, nel tardo pomeriggio è prevista l’arrivo di nubi sparse seguite da un leggero aumento dell’umidità. Il vento soffierà con intensità variabile tra i 2 e i 22 km/h proveniente da diverse direzioni, principalmente nord-nordovest. Nel complesso, sarà una giornata calda e soleggiata, con un cambiamento delle condizioni solo nelle ore serali.

Lunedì, 01 Luglio 2024:

Lunedì vedrà un cambiamento significativo delle condizioni meteorologiche rispetto ai giorni precedenti. La mattinata sarà caratterizzata da un cielo parzialmente nuvoloso, con un’umidità in aumento e temperature intorno ai 23-24°C. Nel corso della giornata, il cielo si coprirà progressivamente, con un aumento dell’umidità e una diminuzione delle temperature. Nelle ore pomeridiane è prevista la presenza di nubi sparse seguite da un rapido aumento della copertura nuvolosa. Il vento soffierà con intensità variabile tra i 4 e i 29 km/h proveniente da diverse direzioni, principalmente nord-nordest. Non sono previste precipitazioni significative, ma il cielo sarà generalmente coperto e l’umidità rimarrà elevata.

In conclusione, i prossimi giorni a Messina vedranno una varietà di condizioni meteorologiche, passando da cieli sereni e temperature elevate a una maggiore instabilità con un aumento delle nubi e dell’umidità. È consigliabile monitorare costantemente le previsioni per essere preparati a eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni meteorologiche.