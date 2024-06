Meteo Modena, previsioni da Sabato 29 a Lunedì 01 Luglio

Sabato, 29 Giugno 2024

Le previsioni meteo per Modena indicano una giornata variabile. La mattina e il pomeriggio saranno caratterizzati da cielo coperto con temperature che raggiungeranno i 33 gradi Celsius intorno alle ore 13:00. Nel primo pomeriggio e verso sera, è probabile che si verifichino delle precipitazioni, con cielo nuvoloso e possibilità di piogge deboli. Il vento soffierà da est con una velocità media di 10 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 44-54% per gran parte della giornata, creando un clima caldo e umido.

Domenica, 30 Giugno 2024

Per Domenica, si prevede un inizio di giornata con cielo sereno e temperature intorno ai 24 gradi Celsius. Durante la giornata, il cielo sarà variabile, con alternanza tra nubi sparse e cielo coperto. Nel primo pomeriggio, verso le ore 14:00, è prevista copertura nuvolosa con una leggera diminuzione della temperatura. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si schiarirà di nuovo. Il vento soffierà con intensità variabile provenendo da diverse direzioni, mantenendo la giornata ventilata. L’umidità sarà tra il 39% e il 55%, garantendo un clima piacevole.

Lunedì, 01 Luglio 2024

Lunedì sarà caratterizzato da un cambiamento repentino delle condizioni meteorologiche. La giornata inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 21 gradi Celsius. Durante la mattina, il cielo si coprirà progressivamente, portando a precipitazioni nel primo pomeriggio. Verso le ore 16:00, è prevista la comparsa di piogge moderate, seguite da un temporale con grandine intorno alle 19:00. Il vento soffierà da est-nordest con una velocità crescente durante la giornata. L’umidità aumenterà fino al 93%, creando un ambiente umido e piovoso.

Queste previsioni meteo per Modena indicano un fine settimana variabile con un calo delle temperature e possibili precipitazioni. È consigliabile tenere d’occhio l’evolversi delle condizioni meteorologiche e prepararsi adeguatamente per affrontare diverse situazioni climatiche. Ricordate di consultare aggiornamenti regolari sulle previsioni per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.