Meteo Palermo, previsioni da Sabato 29 a Lunedì 01 Luglio

Sabato, 29 Giugno 2024

Per Sabato, 29 Giugno 2024, a Palermo è previsto un tempo stabile e soleggiato per l’intera giornata. Le temperature inizieranno a 22.8°C a mezzanotte e raggiungeranno un massimo di 30.2°C intorno alle 13:00. L’umidità si manterrà tra il 47% e il 77%, con un leggero aumento nelle prime ore del mattino. Il vento soffierà da direzioni variabili con una velocità compresa tra 0 e 12 km/h.

Domenica, 30 Giugno 2024

Domenica, 30 Giugno 2024, il clima a Palermo si manterrà prevalentemente sereno, con alcune nubi sparse nelle prime ore del mattino. Le temperature oscilleranno tra 23.6°C e 28.3°C. L’umidità si manterrà tra il 38% e l’82%, registrando un leggero aumento verso sera. Il vento sarà predominante da est con una velocità compresa tra 2 e 13 km/h.

Lunedì, 01 Luglio 2024

Lunedì, 01 Luglio 2024, il cielo sarà in parte coperto con la possibilità di nubi sparse e piogge deboli. Le temperature oscilleranno tra 23.2°C e 30.6°C. L’umidità raggiungerà il suo picco al mattino con il 96% e diminuirà nel corso della giornata. Il vento soffierà principalmente da est-nordest con una velocità compresa tra 0 e 12 km/h.

In conclusione, il fine settimana a Palermo si prospetta generalmente soleggiato, con un leggero aumento delle nubi e la possibilità di piogge deboli lunedì. Le temperature rimarranno elevate con un’umidità variabile e venti leggeri da direzioni variabili. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo in continua evoluzione e prepararsi adeguatamente per eventuali cambiamenti.