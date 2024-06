Meteo Prato, previsioni da Sabato 29 a Lunedì 1 Luglio

Sabato, 29 Giugno 2024

Per Sabato, 29 Giugno 2024, il tempo a Prato sarà caratterizzato da nubi sparse e sereno durante le prime ore del giorno, con temperature che si manterranno intorno ai 22-23°C e un’umidità variabile tra il 70% e il 78%. Nel corso della mattinata, le nubi si addenseranno e si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con temperature in rapida ascesa fino a superare i 30°C intorno alle ore 13:00. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature massime intorno ai 35-36°C e una leggera diminuzione dell’umidità. Nel tardo pomeriggio e sera, le condizioni rimarranno stabili con temperature in diminuzione, ma sempre sopra i 25°C e un vento che si farà più presente, raggiungendo i 14 km/h provenienti da direzioni variabili.

Domenica, 30 Giugno 2024

Per Domenica, 30 Giugno 2024, il cielo a Prato sarà prevalentemente sereno al mattino, con temperature intorno ai 20-23°C e un’umidità che si manterrà sotto il 70%. Nel corso della giornata, la copertura nuvolosa aumenterà gradualmente, ma le condizioni rimarranno asciutte e stabili. Le temperature massime saranno intorno ai 27-28°C nel primo pomeriggio, con un aumento della velocità del vento fino a 19 km/h provenienti da direzione sud-ovest. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si schiarirà nuovamente, con temperature in calo intorno ai 20-23°C e una diminuzione dell’umidità.

Lunedì, 01 Luglio 2024

Per Lunedì, 01 Luglio 2024, la giornata inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 19-20°C, ma con un’umidità che raggiungerà il 95%. Durante la mattinata, la nebbia si farà presente, con temperature che saliranno fino a superare i 25°C intorno alle 11:00, mantenendo un’umidità elevata. Nel primo pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, con un aumento della copertura nuvolosa e il persistere di un’umidità elevata. Nel tardo pomeriggio e sera, è prevista la comparsa di piogge, con temperature in calo fino a circa 20°C e un vento che soffierà fino a 15 km/h proveniente da direzione sud-ovest.