Meteo Reggio Calabria, previsioni da Sabato 29 a Lunedì 01 Luglio

Sabato, 29 Giugno 2024

Il tempo a Reggio Calabria si presenta stabile per l’intera giornata di Sabato. La mattina inizierà con cieli sereni e temperature gradevoli attorno ai 25-27°C. Il vento soffierà da nord con una velocità compresa tra i 15 e i 18 km/h. Nel pomeriggio le condizioni rimarranno stabili con cieli sereni e temperature che si manterranno intorno ai 27-28°C. Anche in serata e durante la notte il cielo resterà sereno con temperature in leggero calo attorno ai 24-25°C e vento moderato proveniente da nord-nordovest. L’umidità si manterrà costante intorno al 60-70% per gran parte della giornata.

Domenica, 30 Giugno 2024

Anche Domenica il tempo a Reggio Calabria sarà caratterizzato da cieli sereni per la maggior parte della giornata. Durante la mattinata le temperature aumenteranno gradualmente partendo da 24°C e arrivando a 32°C verso mezzogiorno. Il vento soffierà da nord con una velocità compresa tra i 10 e i 20 km/h. Nel pomeriggio le condizioni meteo rimarranno stabili con temperature intorno ai 27-29°C e vento moderato proveniente da nord-nordest. Durante la serata e la notte il cielo resterà sereno con temperature gradevoli attorno ai 23-24°C e vento leggero proveniente da nord. L’umidità si manterrà costante intorno al 55-65% per gran parte della giornata.

Lunedì, 01 Luglio 2024

Lunedì il cielo a Reggio Calabria sarà prevalentemente sereno, con qualche nube sparsa nel corso della giornata. Durante la mattinata le temperature si manterranno intorno ai 23-25°C con vento moderato da nord-nordest. Nel pomeriggio le condizioni rimarranno stabili con temperature attorno ai 28-29°C e vento moderato proveniente da nord. Durante la serata e la notte il cielo sarà parzialmente nuvoloso con temperature gradevoli intorno ai 24-26°C e vento leggero proveniente da nord. L’umidità si manterrà intorno al 50-60% per gran parte della giornata.