Meteo Roma, previsioni da Sabato 29 a Lunedì 01 Luglio

Sabato, 29 Giugno 2024

Il tempo a Roma per Sabato sarà caratterizzato da cielo poco nuvoloso nelle prime ore della giornata, con temperature che varieranno dai 23.6°C iniziali ai 37°C verso mezzogiorno. Nel pomeriggio, si avrà un aumento delle nubi con una temperatura che si attesterà intorno ai 34.6°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo sarà coperto con temperature in calo, raggiungendo i 27.1°C a mezzanotte. Il vento sarà generalmente debole con direzione prevalente da sud-sud-ovest, mentre l’umidità si manterrà intorno al 50% durante la giornata.

Domenica, 30 Giugno 2024

La giornata di Domenica a Roma sarà caratterizzata da cielo sereno per gran parte del giorno, con temperature che varieranno dai 22.5°C a mezzanotte ai 33.2°C verso mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con temperature intorno ai 32.4°C. In serata, le condizioni rimarranno stabili con temperature in diminuzione fino a raggiungere i 22.5°C a mezzanotte. Il vento soffierà prevalentemente da sud-sud-ovest con intensità variabile, mentre l’umidità si manterrà intorno al 50% durante la giornata.

Lunedì, 01 Luglio 2024

Per Lunedì, le previsioni meteo per Roma indicano un cielo coperto per gran parte della giornata, con temperature che oscilleranno tra i 23.9°C a mezzanotte e i 30.8°C verso mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature intorno ai 29.3°C. In serata, si avrà un aumento della nuvolosità con la possibilità di piogge deboli, e temperature in calo fino a raggiungere i 23.9°C a mezzanotte. Il vento sarà variabile, con direzione predominante da ovest-sud-ovest, mentre l’umidità si manterrà intorno al 60% durante la giornata.

In base ai dati meteo forniti, possiamo attendere un fine settimana prevalentemente soleggiato a Roma, con temperature elevate e un aumento della nuvolosità a partire dal pomeriggio di Sabato. Sarebbe consigliabile prestare attenzione alle previsioni in evoluzione per Lunedì, considerando la possibilità di piogge deboli in serata. Restate aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.