Meteo Taranto, previsioni da Sabato 29 a Lunedì 01 Luglio

Sabato, 29 Giugno 2024

Il tempo a Taranto per sabato si preannuncia stabile e soleggiato per gran parte della giornata. Non sono previste precipitazioni e le temperature si manterranno elevate, con un massimo di 33,7°C intorno alle 13:00. L’umidità si attesterà intorno al 31%, mentre il vento soffierà prevalentemente da nord-nordest con una velocità media di 13 km/h. Le condizioni di sereno rimarranno costanti fino a sera, quando si registrerà un leggero aumento dell’umidità e una diminuzione della temperatura.

Domenica, 30 Giugno 2024

Anche domenica il cielo su Taranto sarà prevalentemente sereno, con temperature che raggiungeranno i 31,8°C intorno alle 11:00. Tuttavia, nel pomeriggio si potrebbero verificare alcune nubi sparse, in particolare verso sera, quando l’umidità aumenterà fino al 66%. Il vento sarà leggero e proverrà da direzioni variabili, mantenendo una velocità compresa tra i 7 e i 14 km/h. In serata, il cielo si libererà nuovamente dalle nuvole.

Lunedì, 01 Luglio 2024

La giornata di lunedì si aprirà con cielo sereno e temperature intorno ai 24,1°C. Durante la mattinata e il primo pomeriggio, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con un graduale aumento delle temperature fino a toccare i 32,5°C intorno alle 13:00. Tuttavia, nel tardo pomeriggio e in serata, è previsto l’arrivo di nubi che porteranno un aumento dell’umidità e una leggera diminuzione della visibilità. Il vento sarà prevalentemente da sud-sudovest con una velocità media compresa tra i 6 e i 12 km/h.

In conclusione, il fine settimana a Taranto si prospetta all’insegna del bel tempo, con temperature elevate e cieli generalmente sereni. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni delle condizioni atmosferiche, in particolare nel corso della giornata di lunedì.