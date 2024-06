Meteo Trieste, previsioni da Sabato 29 a Lunedì 01 Luglio

Sabato, 29 Giugno 2024

Il tempo a Trieste sabato sarà variabile con un inizio di giornata coperto che si trasformerà in un cielo sereno nelle prime ore del pomeriggio. Le temperature saranno in aumento durante la mattinata e raggiungeranno il picco massimo intorno alle 15:00 con 32°C. Nel tardo pomeriggio e sera sono previste nuvole sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 30°C. Il vento soffierà da ovest con intensità variabile tra i 3 e gli 8 km/h, mentre l’umidità sarà tra il 41% e il 58% durante la giornata.

Domenica, 30 Giugno 2024

La domenica a Trieste sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto con la presenza di nuvole sparse durante la notte. Le temperature si manterranno costanti intorno ai 26-29°C per gran parte della giornata, con venti provenienti da direzioni variabili tra est e sud-est con intensità comprese tra i 5 e i 17 km/h. L’umidità sarà tra il 51% e il 73%. Nel pomeriggio e verso sera sono previste schiarite con temperature che si attesteranno intorno ai 27-28°C.

Lunedì, 01 Luglio 2024

Lunedì sarà una giornata con cielo nuvoloso e precipitazioni. Le temperature massime si manterranno intorno ai 26°C durante la mattina, ma scenderanno a causa delle piogge nel tardo pomeriggio. Il vento soffierà da ovest con intensità variabile tra i 4 e i 13 km/h, mentre l’umidità sarà in aumento, raggiungendo valori fino al 90%. Le precipitazioni si intensificheranno nel corso della mattinata, trasformandosi in temporali nel tardo pomeriggio e sera.

In conclusione, il fine settimana a Trieste vedrà una variazione delle condizioni meteorologiche, passando da una giornata prevalentemente soleggiata il sabato, a una domenica nuvolosa con schiarite, per poi affrontare un lunedì piovoso e temporalesco. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni del tempo, soprattutto per chi ha pianificato attività all’aperto. Restate aggiornati sulle previsioni per eventuali cambiamenti.