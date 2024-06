Meteo Verona, previsioni da Sabato 29 a Lunedì 01 Luglio

Sabato, 29 Giugno 2024

Il tempo a Verona per Sabato sarà prevalentemente coperto con qualche schiarita durante la giornata. Le temperature oscilleranno tra i 22.4°C e i 32.9°C. L’umidità sarà piuttosto alta, variando tra il 42% e l’88%. Il vento soffierà prevalentemente da est con una velocità media tra i 1km/h e gli 10km/h. Non sono previste precipitazioni significative, ad eccezione di qualche pioggia leggera in serata.

Domenica, 30 Giugno 2024

Domenica il cielo sarà generalmente sereno con nubi sparse durante alcune ore del giorno. Le temperature oscilleranno tra i 21.7°C e i 30.1°C. L’umidità diminuirà leggermente, variando tra il 41% e l’84%. Il vento soffierà prevalentemente da ovest con una velocità media tra i 3km/h e i 16km/h. Non sono previste precipitazioni durante la giornata.

Lunedì, 01 Luglio 2024

La giornata di Lunedì sarà caratterizzata da un cielo nuvoloso con piogge sparse e possibili temporali. Le temperature oscilleranno tra i 19.9°C e i 27.9°C. L’umidità sarà piuttosto alta, variando tra il 53% e il 93%. Il vento soffierà prevalentemente da ovest con una velocità media compresa tra 0km/h e 12km/h. Si prevedono precipitazioni significative durante gran parte della giornata, con temporali in serata.

In base ai dati forniti, possiamo osservare una variazione significativa delle condizioni meteorologiche nei prossimi giorni a Verona, con la possibilità di precipitazioni e cambiamenti nelle temperature. È consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per essere preparati a eventuali cambiamenti repentini.