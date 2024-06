Meteo weekend: Anticiclone Africano porta grande caldo, ma occhio ai temporali su alcuni settori!

Ci aspetta un weekend pienamente estivo con un significativo aumento delle temperature grazie al rinnovato dominio dell’anticiclone subtropicale africano sull’Italia. Il sole e il caldo domineranno la scena su quasi tutta la penisola, sebbene al Nord alcune aree potrebbero sperimentare instabilità atmosferica con temporali anche intensi. Vediamo nel dettaglio cosa ci riservano le giornate di sabato 29 e domenica 30 giugno.

Sabato 29 giugno L’anticiclone africano sarà il protagonista indiscusso su gran parte d’Italia, portando aria più calda ovunque. La giornata sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo generalizzato, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su gran parte delle regioni. Tuttavia, al Nordovest si assisterà a un peggioramento del tempo, specialmente fra la tarda mattinata e il pomeriggio, con l’arrivo di temporali.

Le aree più a rischio saranno la Valle d’Aosta, il Piemonte (in particolare la zona centro-settentrionale) e il Nordovest della Lombardia. A causa dell’energia in gioco, potrebbero verificarsi fenomeni meteorologici molto intensi, come nubifragi e grandinate, con la possibilità di supercelle, soprattutto in Piemonte.

Il caldo sarà intenso su tutto il Centro-Sud, con punte di 35-36°C nelle zone interne tirreniche. Anche il Nord-Est sperimenterà temperature elevate, con picchi di 33-34 gradi. Valori più contenuti al Nord-Ovest.

Domenica 30 giugno L’alta pressione africana continuerà a garantire bel tempo, con più sole anche al Nord. Tuttavia, nel pomeriggio e in serata, potrebbero verificarsi temporali sulle Alpi, con possibili sconfinamenti nelle aree adiacenti. In Pianura Padana, comunque, prevarrà la stabilità atmosferica.

Le temperature saranno in generale flessione al Nord, con caldo meno intenso rispetto a sabato. Al Centro-Sud, invece, si registreranno ancora valori elevati, con un’intensificazione della calura al Meridione. In particolare, fra Sicilia, Calabria e Puglia, si potranno toccare punte di 38-40 gradi in condizioni di bassa umidità relativa.

Il weekend si prospetta quindi all’insegna del caldo estivo e del sole su gran parte dell’Italia, con qualche eccezione al Nord dove temporali anche intensi potrebbero fare la loro comparsa. È consigliabile, quindi, approfittare delle belle giornate, magari per recarsi al mare, ma prestare attenzione ai possibili fenomeni intensi nelle aree a rischio. Buon weekend!