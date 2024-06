Violento terremoto in Perù, allarme TSUNAMI

Una intensa scossa di terremoto di magnitudo 7.2 si è verificata alle ore 07:36:38 (ora italiana) del 28 giugno 2024 sulla costa meridionale del Perù. Il sisma si è verificato a una profondità (ipocentro) di 30.3 km. L’epicentro è stato localizzato 8 km a ovest della località di Atiquipa.

Dalle prime informazioni, la scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione in un’area piuttosto ampia. Al momento non è noto se vi siano danni a cose o persone.

In seguito al forte terremoto è stata diramata anche un’allerta TSUNAMI. Il Centro di allerta tsunami del Pacifico ha avvertito che onde alte fino a tre metri sono “possibili lungo alcune coste” in seguito al terremoto di magnitudo 7.2 registrato oggi.

Aggiornamento ore 9:20

Ecco le immagini della lunga scossa in diretta riprese da una telecamera di sorveglianza nella regione di Arequipia:

#BREAKING 🇵🇪:#Peru: A M7.0 #earthquake was recorded early this Friday, June 28, in the district of Yauca, province of Caravelí, Arequipa region, according to the Geophysical Institute of Peru (IGP) #weathermonitors

