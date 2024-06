Alluvione a Cogne, in Valle d’Aosta: auto travolte da fiume in piena [VIDEO]

Un’ondata di maltempo di eccezionale intensità sta colpendo l’estremo nord-ovest dell’Italia, con la Val d’Aosta e il Piemonte che affrontano nubifragi persistenti e gravi disagi.

A Cogne, in Val d’Oasta, la situazione è drammatica. Il paese è stato isolato a causa di una frana che ha colpito la frazione di Epinel, lungo la strada regionale che conduce alla località ai piedi del Gran Paradiso. La colata detritica ha bloccato completamente l’accesso, rendendo impossibile il transito e isolando i residenti.

Nelle ultime ore, si sono registrate esondazioni in più punti dei principali torrenti della regione. La forza dell’acqua ha superato gli argini, invadendo strade e alcune abitazioni.

Diversi allagamenti sono stati registrati in bassa Valle d’Aosta, in particolare tra Verrès e Ayas. I vigili del fuoco sono stati impegnati in almeno 12 interventi.

La situazione, già critica, potrebbe ulteriormente complicarsi nelle prossime ore. Le previsioni meteorologiche indicano la possibilità di ulteriori precipitazioni nella notte, che potrebbero aggravare lo stato dei corsi d’acqua e causare nuovi allagamenti e frane. Le autorità locali invitano la popolazione a mantenere la massima prudenza e a seguire le indicazioni fornite dai servizi di emergenza.