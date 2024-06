Maltempo Piemonte: devastante grandinata nel canavese, ci sono danni

È una serata difficile per l’estremo nord-ovest d’Italia, dove violenti temporali e nubifragi stanno causando numerose criticità fra Piemonte e Valle d’Aosta. In tarda serata, una supercella temporalesca si è formata a nord di Torino, nella zona del Canavese, generando grandine di grosse dimensioni, una conseguenza della grande energia termica presente in atmosfera.

Diversi comuni sono stati colpiti da chicchi di grandine devastanti, con diametro anche tra i 6 e gli 8 cm. Le località più colpite includono Forno Canavese, Valperga, Pertusio e Cuorgné. Si preannunciano danni alle coltivazioni locali, ma anche ad alcune automobili e abitazioni.

Oltre alla grandine, le forti raffiche di vento hanno causato ulteriori problemi, abbattendo alberi e danneggiando infrastrutture. Numerosi gli allagamenti. Le squadre di soccorso e i vigili del fuoco sono al lavoro per rispondere alle emergenze e ripristinare la normalità il più rapidamente possibile.

Le prime immagini diffuse su Facebook: