Meteo Campobasso, previsioni da Domenica 30 a Martedì 02 Luglio

Previsioni meteo per CampoBasso

Domenica, 30 Giugno: La giornata sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno con temperature in aumento durante la mattinata fino a raggiungere i 32.6°C intorno alle ore 13:00. L’umidità si manterrà intorno al 27% con venti leggeri che soffieranno da sud-ovest con una velocità media di 20 km/h. Non sono previste precipitazioni per l’intera giornata.

Lunedì, 01 Luglio: La giornata inizierà con un cielo sereno e temperature gradevoli, tuttavia nel corso della mattinata si assisterà ad un aumento delle nuvole che porterà ad un cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature raggiungeranno il picco di 33.5°C intorno alle ore 13:00, con un’umidità che si manterrà intorno al 25%. Nel pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa con un lieve calo delle temperature e venti che soffieranno da ovest con una velocità media di 18 km/h. Dalla sera, il cielo si coprirà ulteriormente, e si avranno precipitazioni sparse con temperature intorno ai 24°C e venti che soffieranno da nord-ovest con una velocità compresa tra i 5 e i 8 km/h.

Martedì, 02 Luglio: La giornata inizierà con un cielo parzialmente coperto, ma nel corso della mattinata ci sarà un peggioramento delle condizioni atmosferiche con un aumento delle nuvole e la comparsa di piogge deboli. Le temperature si manterranno intorno ai 22-23°C con un’umidità che raggiungerà il 96%. Nel pomeriggio, le piogge si intensificheranno, e si avranno temperature attorno ai 20°C con un’umidità che si manterrà elevata. La serata sarà caratterizzata da un cielo coperto e temperature intorno ai 18°C con piogge deboli e venti variabili che soffieranno con una velocità compresa tra i 2 e i 5 km/h.