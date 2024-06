Meteo Catania, previsioni da Domenica 30 a Martedì 02 Luglio

Domenica 30 Giugno 2024

Per Domenica si prevede un cielo sereno per buona parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori massimi intorno ai 33-34 gradi durante il pomeriggio. L’umidità sarà moderata, mentre il vento soffierà da ovest con velocità comprese tra i 6 e i 12 km/h. Non sono previste precipitazioni.

Lunedì 01 Luglio 2024

Lunedì il tempo si manterrà stabile al mattino con cielo sereno, temperature intorno ai 30 gradi e umidità moderata. Nel pomeriggio è previsto un aumento delle nubi sparse, accompagnate da un leggero calo delle temperature e un aumento dell’umidità. Durante la sera e la notte le nubi si ispessiranno ulteriormente, portando a un cielo coperto e con un aumento del vento da ovest-sudovest a circa 10-15 km/h. Non sono previste precipitazioni significative.

Martedì 02 Luglio 2024

Martedì il cielo sarà nuvoloso con schiarite. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 28-29 gradi, con un’umidità che tenderà a diminuire nel corso della giornata. Il vento sarà moderato, proveniente da est-nordest con velocità tra i 10 e i 20 km/h. Non sono previste precipitazioni, ma è consigliabile tenere d’occhio l’evolversi delle condizioni atmosferiche.

In base alle previsioni meteo, i prossimi giorni a Catania si prevedono caldi e con un aumento delle nubi sparse. È consigliabile prestare attenzione alle temperature elevate e alle variazioni delle condizioni atmosferiche durante il pomeriggio e la sera. Restate aggiornati sulle previsioni e assicuratevi di prendere le precauzioni necessarie per affrontare le condizioni meteorologiche previste.