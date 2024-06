Meteo Catanzaro, previsioni da Domenica 30 Giugno a Martedì 02 Luglio

Domenica, 30 Giugno 2024

La giornata di Domenica si prospetta all’insegna del sereno su Catanzaro. Le temperature si manterranno elevate, con un massimo di 34.7°C previsto per le ore centrali del pomeriggio. L’umidità si manterrà intorno al 34%, offrendo una sensazione di caldo moderata. Il vento soffierà da ovest con una velocità media variabile tra i 17 e i 30 km/h.

Lunedì, 01 Luglio 2024

Anche per Lunedì è prevista una giornata di sereno su Catanzaro. Le temperature massime raggiungeranno i 33.8°C intorno alle ore centrali del mattino, con un’umidità che si manterrà intorno al 37%. Il vento soffierà da diverse direzioni, mantenendosi per lo più tra i 2 e i 12 km/h, salvo un aumento di intensità nel pomeriggio.

Martedì, 02 Luglio 2024

La giornata di Martedì sarà caratterizzata da un cambio repentino delle condizioni meteorologiche. Dopo una notte coperta, con piogge isolate, il cielo si manterrà nuvoloso durante la mattinata, ma nel pomeriggio si aprirà a sprazzi di sereno. Le temperature massime si manterranno intorno ai 28.4°C, con un’umidità che oscillerà tra il 56% e il 67%. Il vento soffierà da ovest-nordovest con una velocità media tra i 21 e i 39 km/h.

In conclusione, il weekend e l’inizio della prossima settimana saranno caratterizzati da condizioni meteorologiche stabili, con temperature elevate e cieli prevalentemente sereni. Tuttavia, è importante tenere d’occhio il cambiamento repentino previsto per Martedì, che potrebbe portare a piogge isolate e nuvolosità durante la notte e la mattina. Restate aggiornati sulle previsioni per eventuali cambiamenti nelle condizioni meteorologiche.