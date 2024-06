Meteo Messina, previsioni da Domenica 30 Giugno a Martedì 02 Luglio

Domenica, 30 Giugno 2024:

Per Domenica si prevede una giornata all’insegna del sereno, con temperature che oscilleranno tra i 24.8°C e i 31.6°C. L’umidità si manterrà intorno al 42-65%, e i venti soffieranno da nord con una velocità media compresa tra i 10 e i 21 km/h. Nel corso della giornata, non sono previste precipitazioni, ma si avrà un aumento delle nuvole verso sera.

Lunedì, 01 Luglio 2024:

Lunedì il cielo sarà in parte nuvoloso, con un’iniziale presenza di nubi sparse che si trasformeranno in copertura nuvolosa verso l’alba. Le temperature si manterranno tra i 23.1°C e i 29.3°C, mentre l’umidità varierà tra il 67% e il 98%. I venti soffieranno da nord con una velocità compresa tra i 10 e i 21 km/h. Non sono previste precipitazioni durante la giornata.

Martedì, 02 Luglio 2024:

Martedì sarà una giornata caratterizzata da un cielo variabile, con presenza di copertura nuvolosa durante la notte e le prime ore del mattino. Successivamente si avrà una diminuzione delle nuvole e un cielo parzialmente nuvoloso o sereno. Le temperature oscilleranno tra i 23.2°C e i 26.9°C, con un’umidità che varierà tra l’68% e il 98%. I venti soffieranno da nord con una velocità compresa tra i 12 e i 25 km/h. Non sono previste precipitazioni durante la giornata.

Con queste previsioni meteo dettagliate, è possibile pianificare al meglio le attività all’aperto per i prossimi giorni a Messina. Speriamo che le condizioni climatiche siano favorevoli per godere appieno di questa splendida città.