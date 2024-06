Meteo Napoli, previsioni da Domenica 30 Giugno a Martedì 02 Luglio

Domenica, 30 Giugno 2024

La giornata di domenica a Napoli sarà caratterizzata da cieli sereni per la maggior parte del tempo. Le temperature si manterranno elevate, con un picco di 34.2°C alle ore 14:00. L’umidità sarà moderata, oscillando tra il 30% e il 73%. Il vento soffierà leggero, con velocità comprese tra 2 e 18 km/h provenienti principalmente da direzioni sud-ovest. Non sono previste precipitazioni per l’intera giornata.

Lunedì, 01 Luglio 2024

Lunedì sarà una giornata senza precipitazioni a Napoli. La temperatura massima si attesterà sui 32.9°C intorno alle 14:00, mentre l’umidità sarà compresa tra il 41% e l’86%. Il vento soffierà in prevalenza da ovest con intensità variabile tra 2 e 11 km/h. Durante la giornata il cielo sarà prevalentemente sereno con la comparsa di nubi sparse nel pomeriggio, ma senza fenomeni piovosi.

Martedì, 02 Luglio 2024

Martedì a Napoli si prevede un cambiamento delle condizioni meteorologiche con l’arrivo di nuvolosità e precipitazioni. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 28.7°C, mentre l’umidità sarà compresa tra il 58% e il 85%. Il vento, proveniente da diverse direzioni, soffierà con intensità variabile tra 3 e 15 km/h. La giornata inizierà con cielo coperto, seguito da piogge deboli a partire dalle 09:00 fino al primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio il cielo si schiarirà, con venti moderati da ovest.