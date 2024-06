Meteo Padova, previsioni da Domenica 30 Giugno a Martedì 2 Luglio

Domenica, 30 Giugno 2024:

Il tempo a Padova domenica sarà caratterizzato da cielo sereno durante gran parte della giornata. Le temperature saranno in aumento, con valori che raggiungeranno i 30 gradi nel pomeriggio. L’umidità si manterrà attorno al 45-50%, rendendo la giornata piacevole. Il vento soffierà da ovest-sudovest con una velocità media di 15-18 km/h. Non sono previste precipitazioni per l’intera giornata.

Lunedì, 01 Luglio 2024:

Lunedì a Padova il cielo sarà inizialmente coperto, con un leggero aumento dell’umidità. Le temperature si manterranno attorno ai 29 gradi durante la prima metà della giornata. Nel pomeriggio è prevista un’accentuata copertura nuvolosa con possibilità di precipitazioni, accompagnate da un aumento della velocità del vento proveniente da ovest-sudovest. Verso sera, si prevede l’arrivo di piogge, con una diminuzione della temperatura fino a 20 gradi. L’umidità raggiungerà il 90%, creando un’atmosfera umida e pesante.

Martedì, 02 Luglio 2024:

Martedì il tempo a Padova sarà prevalentemente coperto con un’umidità che oscillerà tra il 70% e l’85%. Le temperature si manterranno intorno ai 27 gradi durante la prima metà della giornata, diminuendo leggermente verso sera. Nel pomeriggio sono previste precipitazioni con un aumento della copertura nuvolosa. Il vento soffierà da est con velocità variabili tra i 5 e gli 8 km/h. L’umidità raggiungerà il 95% durante la notte, creando un ambiente umido e fresco.

In conclusione, i prossimi giorni a Padova saranno caratterizzati da un caldo in aumento, con la possibilità di precipitazioni nella giornata di lunedì. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo e prepararsi adeguatamente.