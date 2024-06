Meteo Palermo, previsioni da Domenica 30 Giugno a Martedì 2 Luglio

Meteo Palermo prossimi giorni 30 Giugno, 01 Luglio, 02 Luglio: Sereno con aumento di nuvole sparse e copertura

Per Domenica 30 Giugno, le condizioni meteo a Palermo prevedono cieli sereni per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno costanti intorno ai 25-30°C con un’umidità tra il 44% e il 76%. Il vento soffierà con intensità variabile tra i 3 e i 19 km/h, principalmente da direzione Nord-Est e Est. Non sono previste precipitazioni per l’intera giornata. In generale, il tempo sarà caldo e soleggiato, ideale per attività all’aperto.

Lunedì 01 Luglio, il cielo a Palermo sarà caratterizzato da un aumento di nuvole sparse nel corso della giornata, passando da sereno a poco nuvoloso e poi a nuvoloso con un’umidità in aumento fino all’86%. Le temperature si manterranno tra i 23.5°C e i 29°C, con un vento che soffierà con intensità tra i 0 e i 9 km/h proveniente principalmente da Nord-Est e Est. Non sono previste precipitazioni significative, ma la copertura nuvolosa potrebbe portare a un calo delle temperature rispetto alla giornata precedente.

Martedì 02 Luglio, il cielo sarà prevalentemente coperto con un’umidità compresa tra il 46% e il 94%. Le temperature si manterranno tra i 23.5°C e i 29.6°C, con un vento che soffierà con intensità tra i 5 e i 20 km/h proveniente principalmente da Nord e Nord-Est. Nonostante la copertura nuvolosa, non sono previste precipitazioni significative. Nel corso della giornata, è previsto un miglioramento delle condizioni atmosferiche con una diminuzione della copertura nuvolosa e un aumento della temperatura e della stabilità del tempo.