Meteo Perugia, previsioni da Domenica 30 Giugno a Martedì 02 Luglio

Domenica, 30 Giugno 2024

La giornata di domenica a Perugia sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili e piacevoli. Durante le prime ore del mattino, il cielo sarà sereno con temperature comprese tra i 21 e i 25 gradi Celsius. Nel corso della giornata, le temperature aumenteranno gradualmente, raggiungendo un massimo di 32 gradi Celsius intorno alle ore 13:00. Il vento soffierà da ovest con una velocità compresa tra 10 e 17 km/h. L’umidità sarà intorno al 31%, mantenendo un clima asciutto e confortevole.

Lunedì, 01 Luglio 2024

Lunedì a Perugia si prevede un cambiamento delle condizioni meteorologiche. Il cielo sarà coperto con un aumento dell’umidità durante le prime ore del mattino, portando a una leggera pioggia intorno alle ore 23:00. Le temperature oscilleranno tra i 18 e i 30 gradi Celsius. Il vento soffierà prevalentemente da ovest con una velocità variabile tra 3 e 11 km/h. L’umidità sarà più alta rispetto alla giornata precedente, raggiungendo il 77% durante la notte.

Martedì, 02 Luglio 2024

Martedì a Perugia ci attendiamo un peggioramento delle condizioni meteorologiche. La giornata inizierà con precipitazioni, con una leggera pioggia debole nelle prime ore del mattino. Durante la giornata, il tempo oscillerà tra pioggia debole e nubi sparse, con una lieve diminuzione delle precipitazioni nel pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai 17-23 gradi Celsius, mentre il vento soffierà da varie direzioni con una velocità compresa tra 1 e 12 km/h. L’umidità si manterrà elevata, raggiungendo valori fino al 97% durante la notte.

In sintesi, possiamo osservare un trend di condizioni stabili e soleggiate durante la prima parte del periodo considerato, seguito da un aumento delle precipitazioni e delle nuvole. È consigliabile tenere d’occhio l’evoluzione delle previsioni meteorologiche per adattare al meglio le proprie attività in base alle condizioni atmosferiche previste.