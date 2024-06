Meteo Prato, previsioni da Domenica 30/06 a Martedì 02/07

Domenica 30 Giugno 2024

Per Domenica 30 Giugno 2024, il tempo a Prato si presenterà generalmente sereno per gran parte della giornata. Durante la notte e le prime ore del mattino, si avrà un cielo sereno con temperatura intorno ai 23-24°C e un’umidità compresa tra il 70% e il 80%. Il vento soffierà leggero proveniente da nord-ovest con una velocità variabile tra i 2 e i 4 km/h. Durante le ore diurne, il cielo sarà in prevalenza coperto da nubi sparse con picchi di temperatura massima intorno ai 28-29°C e un’umidità che tenderà a diminuire fino al 50%. Il vento, proveniente sempre da ovest-sud-ovest, aumenterà leggermente la sua velocità, raggiungendo i 15 km/h. In serata il tempo migliorerà nuovamente, con cielo poco nuvoloso e temperature intorno ai 22-23°C. Il vento si manterrà costante, ma la sua direzione cambierà verso sud-ovest e sud.

Lunedì 01 Luglio 2024

Per Lunedì 01 Luglio 2024, il cielo sarà nuovamente coperto da nubi, con picchi di umidità intorno all’80-90% durante la notte e la mattina. Le temperature si manterranno piuttosto costanti, con valori compresi tra i 20 e i 28°C. Il vento soffierà da est e sud-est con una velocità variabile tra i 2 e i 15 km/h. Durante il pomeriggio, il cielo si presenterà nuovamente coperto, ma con un calo dell’umidità e temperature intorno ai 28-29°C. In serata, il tempo migliorerà leggermente, con cielo poco nuvoloso e temperature intorno ai 20-22°C. Il vento si manterrà costante, ma cambierà direzione nuovamente verso nord-est.

Martedì 02 Luglio 2024

Per Martedì 02 Luglio 2024, il cielo si presenterà nuovamente coperto da nubi sparse e la temperatura si manterrà intorno ai 20-28°C. L’umidità diminuirà gradualmente, con valori che andranno dal 70% al 50%. Il vento soffierà da nord-est con una velocità variabile tra i 0 e i 11 km/h. Durante il pomeriggio, il cielo si presenterà coperto, con una leggera diminuzione delle temperature e un aumento dell’umidità. In serata sono previste precipitazioni, con temperature intorno ai 20°C e un vento che soffierà da est.