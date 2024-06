Meteo Torino, previsioni da Domenica 30 Giugno a Martedì 2 Luglio

Domenica, 30 Giugno 2024

Il tempo a Torino domenica sarà caratterizzato da nubi sparse e nebbia nelle prime ore del mattino, con temperature intorno ai 20 gradi e un’umidità che raggiungerà il 98%. Nel corso della mattinata, il cielo si presenterà coperto con temperature in aumento fino a 27.4 gradi intorno alle 11:00. Nel pomeriggio, la temperatura massima toccherà i 28.8 gradi con nubi sparse e un probabile episodio di pioggia intorno alle 16:00. La serata sarà nuovamente coperta con una diminuzione delle temperature e l’arrivo di piogge leggere dalle 21:00. Il vento soffierà prevalentemente da est con intensità variabile fino a 7 km/h.

Lunedì, 01 Luglio 2024

Lunedì a Torino il cielo sarà coperto per gran parte della giornata, con temperature che si manterranno intorno ai 28-29 gradi. Dalle 16:00 sono previste piogge intense, con temperature in diminuzione e venti da sud-sudovest che potranno raggiungere i 8 km/h. Verso sera il cielo si schiarirà, lasciando spazio a una notte serena con temperature intorno ai 21 gradi.

Martedì, 02 Luglio 2024

Martedì il tempo a Torino sarà variabile, con una mattinata inizialmente serena che vedrà un aumento delle nuvole e un’umidità in aumento fino al pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai 26-27 gradi, con un probabile episodio di pioggia intorno alle 18:00 e venti da est-sudest che potranno raggiungere i 9 km/h. La serata sarà caratterizzata da un cielo coperto e temperature in diminuzione fino ai 18 gradi. Il vento soffierà da nordovest con intensità variabile.

In sintesi, nei prossimi giorni a Torino si prevede un’alternanza di cieli nuvolosi e coperti, con possibili precipitazioni nelle ore pomeridiane. Le temperature si manterranno elevate, con punte intorno ai 29 gradi, e l’umidità sarà in aumento soprattutto nelle prime ore del mattino. I venti saranno prevalentemente deboli, con un’incidenza maggiore da est-sudest. Siate quindi preparati a possibili cambiamenti nel corso della giornata e munitevi di ombrello, soprattutto per lunedì pomeriggio.