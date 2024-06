Meteo Trento, previsioni da Domenica 30/06 a Martedì 02/07

Domenica, 30 Giugno 2024

La giornata di domenica a Trento sarà caratterizzata da un inizio con nubi sparse, ma nel corso della mattinata il cielo si schiarirà e il sole farà la sua comparsa. Le temperature saranno in aumento, con un massimo di 29.4°C previsto per le ore centrali del pomeriggio. Nel pomeriggio e verso sera il cielo si manterrà sereno, con una lieve diminuzione delle temperature che si attesteranno intorno ai 25.8°C. Il vento soffierà prevalentemente da sud-sudest con una velocità che potrà raggiungere i 21 km/h. L’umidità sarà in calo rispetto alle prime ore del mattino, attestandosi intorno al 42% durante il pomeriggio.

Lunedì, 01 Luglio 2024

Lunedì il cielo sarà prevalentemente coperto, con precipitazioni attese fin dalle prime ore del mattino. La pioggia sarà intermittente e si intensificherà nel corso della mattinata, con punte di umidità che potranno raggiungere il 96%. Le temperature si manterranno più contenute rispetto alla giornata precedente, con valori massimi che si aggireranno intorno ai 22.1°C nel pomeriggio. Nel primo pomeriggio è previsto un temporale seguito da una diminuzione delle precipitazioni e da una leggera schiarita. Il vento sarà variabile, con direzione prevalente da nord-nordest e intensità compresa tra 4 e 15 km/h.

Martedì, 02 Luglio 2024

La giornata di martedì si aprirà con cielo poco nuvoloso e temperature più miti rispetto ai giorni precedenti. Nel corso della mattinata il cielo si manterrà sereno, con un’ulteriore diminuzione delle nuvole. Le temperature massime toccheranno i 25.5°C intorno a mezzogiorno e si manterranno su valori piacevoli nel pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e verso sera sono previste nuvole sparse, ma senza precipitazioni. Il vento sarà debole, con direzione prevalente da nord-nordest e intensità compresa tra 1 e 12 km/h. L’umidità si manterrà su valori accettabili, intorno al 60%, garantendo una giornata piacevole dal punto di vista meteo.