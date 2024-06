Meteo Trieste, previsioni da Domenica 30 Giugno a Martedì 02 Luglio

Domenica, 30 Giugno 2024

Il tempo a Trieste domenica sarà generalmente stabile e soleggiato. Durante la notte e le prime ore del mattino avremo cieli poco nuvolosi con temperature intorno ai 25 gradi e un’umidità del 50-60%. Il vento sarà prevalentemente da est-sudest con una velocità media di 7-8 km/h. Durante il giorno il cielo si presenterà sereno con temperature che raggiungeranno i 30 gradi e un’umidità leggermente in diminuzione, attorno al 50%. Il vento aumenterà leggermente di intensità, provenendo da sud-ovest con una velocità di 17 km/h. Verso sera e notte il cielo si presenterà nuovamente poco nuvoloso con temperature attorno ai 25 gradi e umidità intorno al 60% con venti da est con una velocità di 5-7 km/h.

Lunedì, 01 Luglio 2024

Lunedì il tempo subirà un cambiamento significativo. Durante la notte avremo cielo poco nuvoloso, ma con un aumento dell’umidità che raggiungerà il 70%. Le temperature si manterranno intorno ai 24 gradi con venti da est con una velocità di 8 km/h. Durante le prime ore del mattino il cielo si presenterà coperto con umidità intorno al 70%. Le temperature saliranno a 26 gradi e il vento ruoterà da sud-est a sud-ovest con una velocità di 5-8 km/h. Durante il giorno il cielo sarà nuvoloso con possibili precipitazioni, le temperature si manterranno attorno ai 27 gradi con un’umidità del 60-70%. Il vento ruoterà da ovest a nord-ovest con una velocità di 10-17 km/h. Nel pomeriggio sono previste precipitazioni e temporali con temperature intorno ai 24 gradi e una significativa umidità del 75-85%. Il vento proveniente da nord-est avrà una velocità di 15 km/h.

Martedì, 02 Luglio 2024

Martedì il tempo sarà nuovamente instabile con cielo coperto per gran parte della giornata. Durante la notte avremo un cielo coperto con un’umidità intorno al 70% e temperature stabili intorno ai 22 gradi. Il vento sarà da nord-est con una velocità di 3-4 km/h. Durante la mattinata il cielo si presenterà nuovamente coperto con un’umidità intorno al 60-65% e temperature in aumento fino ai 26 gradi. Il vento avrà una leggera rotazione da est a nord-est con una velocità di 10-24 km/h. Nel pomeriggio e in serata il cielo sarà sempre coperto con un’umidità attorno al 40-50% e temperature intorno ai 27 gradi. Il vento sarà da nord-est con una velocità di 15-20 km/h.