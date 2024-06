Intensi temporali – come documentato già in questo articolo – stanno insistendo da ore sui settori alpini del Piemonte, rigenerandosi in loco e riversando ingenti quantitativi di pioggia sempre sulle stesse zone.

Numerose le criticità per frane, smottamenti e corsi d’acqua in piena. In questo video la situazione nel canavese, nella località di Noasca (TO), dove è in atto una piena impressionante del torrente Orco che attraversa il paese. Le autorità invitano a evitare spostamenti.