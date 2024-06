Nuovo avviso di fenomeni intensi dall’Aeronautica Militare: ecco i dettagli e le regioni interessate

L’Aeronautica Militare ha emesso un nuovo avviso di fenomeni intensi, riguardante il nord-ovest dell’Italia e alcune regioni del centro-sud. Le prossime ore vedranno condizioni meteorologiche estreme con temporali al nord-ovest anche di forte intensità e temperature elevate al centro-sud, con picco di calore atteso fra domani e lunedì.

Secondo il comunicato ufficiale delle ore 12:00 UTC del 29 giugno 2024, si prevedono per le prossime 12-18 ore precipitazioni intense e abbondanti, a prevalente carattere temporalesco, sulle regioni della Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia. Questi temporali saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate di medie o grandi dimensioni e forti raffiche di vento.

Oltre ai temporali al nord-ovest, persisteranno per le prossime 6 ore temperature elevate con punte massime localmente oltre i 38°C nelle aree interne della Sardegna. Le condizioni di caldo intenso non si limiteranno però solo alla Sardegna.

L’avviso dell’Aeronautica Militare prevede un’ondata di calore significativa per le prossime 60 ore nelle aree interne della Sicilia, con punte massime oltre i 38°C. A partire dalla tarda mattina di domani, domenica 30 giugno 2024, e per le successive 48 ore, anche le regioni della Puglia e della Basilicata saranno interessate da temperature elevate, con punte massime oltre i 38°C.

In considerazione di queste condizioni meteorologiche estreme, si raccomanda alla popolazione di adottare tutte le precauzioni necessarie per affrontare sia i temporali che l’ondata di calore. In particolare, si consiglia di:

Evitare spostamenti non necessari nelle zone colpite dai temporali.

Assicurarsi che gli oggetti all’aperto siano ben ancorati per evitare danni causati dal vento.

Limitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata.

Rimanere idratati e prestare particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili come anziani e bambini.

Per ulteriori aggiornamenti e informazioni dettagliate, è possibile consultare il sito web ufficiale dell’Aeronautica Militare o i canali di comunicazione istituzionali.