Violenti temporali in Piemonte: grosse frane in Val d’Ossola

Mentre gran parte della penisola italiana è sotto l’influsso dell’anticiclone africano, che sta portando sole e temperature elevate, gli estremi settori nord-occidentali del Paese stanno affrontando un maltempo intenso. Temporali autorigeneranti stanno scaricando ingenti quantitativi di pioggia, con accumuli anche sopra i 100-150 mm dal primo pomeriggio sulle aree montuose del Nord-Ovest.

In particolare, le Alpi piemontesi, specialmente nei settori centrale e settentrionale, stanno subendo le conseguenze più severe. La situazione è critica in diverse località della Val d’Ossola e nelle aree di confine in Svizzera, dove si sono verificati eventi franosi significativi.

A San Domenico e Simplon Dorf, si sono verificate due grosse frane, con grandi quantità di fango e detriti che hanno invaso alcune strade e bloccato il transito stradale.

Criticità anche nelle medio-alte Valli di Lanzo, nel torinese, dove preoccupa la piena della Stura di Val Grande. Le incessanti piogge hanno ingrossato il fiume, portandolo a livelli critici e aumentando il rischio di esondazioni.