Violentissimo temporale su Dortmund durante Germania-Danimarca: tempesta di fulmini sullo Stadio, partita sospesa

Un violento temporale si è abbattuto questa sera su Dortmund, proprio mentre era in corso la partita tra Germania e Danimarca, valida per gli ottavi di finale di Euro 2024. Il match è stato sospeso al 35° minuto del primo tempo a causa delle condizioni meteorologiche estreme: pioggia torrenziale, grandine e soprattutto una tempesta di fulmini che ha reso altamente pericoloso il proseguimento della gara sia per gli spettatori sugli spalti che per i giocatori in campo.

Il punteggio era ancora fermo sullo 0-0 quando l’arbitro inglese Michael Oliver, dopo aver visto i fulmini colpire nelle vicinanze dello stadio, ha deciso di interrompere il gioco. Oliver ha invitato le due squadre a portarsi a bordo campo per garantire la loro sicurezza.

Aggiornamento ore 22:05: partita ripresa grazie a un repentino miglioramento delle condizioni meteo.