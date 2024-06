Alluvione in Svizzera, nel Canton Ticino: almeno 2 vittime, crolla un ponte

Una violenta ondata di maltempo ha colpito le Alpi tra la giornata di ieri e la notte, causando gravi danni in diverse aree, anche in territorio svizzero. Il Canton Ticino è stato colpito da una alluvione, con la situazione che si è aggravata soprattutto nel corso della notte. Al momento si registrano danni significativi a strade e ponti, con alcuni paesi completamente isolati. Il bilancio delle vittime è tragico: due persone hanno perso la vita e almeno una risulta dispersa.

Il maltempo ha colpito duramente soprattutto la Vallemaggia, una delle zone più devastate. In particolare, una frana di notevoli dimensioni si è verificata nella zona di Fontana, dove sono state ritrovate le due vittime. La potenza della frana ha reso difficile l’accesso ai soccorritori, complicando ulteriormente le operazioni di salvataggio e recupero.

La strada cantonale è stata interrotta all’altezza del ponte di Visletto, che è stato travolto dalle acque in piena e ha ceduto, come mostrano le drammatiche immagini giunte dai luoghi colpiti. Di conseguenza, le valli Bavona, Lavizzara e di Campo non sono più raggiungibili via terra.

In seguito all’alluvione, le autorità locali hanno disposto l’evacuazione dei campeggi situati lungo il fiume Maggia, considerata la pericolosità della situazione e il rischio di ulteriori smottamenti o esondazioni. Gli evacuati sono stati trasferiti in strutture sicure, e si sta lavorando per garantire loro alloggio e assistenza.