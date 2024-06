Maltempo in Francia: 3 morti durante un temporale a Rosnay-l’Hôpital

Nella serata di ieri, anche la Francia è stata colpita da una serie di violenti temporali che hanno causato gravi danni e incidenti in diverse regioni del paese.

Una tragedia si è verificata a Rosnay-l’Hôpital, un comune situato nel dipartimento dell’Aube. Sabato sera, tre anziani, di età compresa tra i settanta e gli ottant’anni, sono stati schiacciati da un albero caduto sulla loro auto durante un temporale caratterizzato da forti raffiche di vento. Un quarto passeggero, presente all’interno del veicolo, è rimasto gravemente ferito e attualmente versa in condizioni critiche.

Il servizio di Meteo-France aveva emesso un’allerta arancione per il maltempo in 34 dipartimenti, incluso l’Aube, a causa delle condizioni meteorologiche avverse previste per la serata/nottata di Sabato. Le forti piogge e i venti intensi hanno provocato numerosi disagi, con alberi sradicati, strade allagate e danni strutturali a edifici e infrastrutture. I servizi di emergenza sono stati impegnati per tutta la notte in interventi di soccorso e ripristino.