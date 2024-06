Maltempo Piemonte: casa sventrata da un tornado a Busano (TO), le immagini

Un violento temporale si è abbattuto nell’area del Canavese, a nord di Torino, nella tarda serata di ieri. Come vi abbiamo documentato nel nostro articolo precedente (consultabile qui), l’intensa perturbazione ha causato gravi danni, soprattutto a causa delle grandinate e delle raffiche di vento.

La grandinata, particolarmente violenta, ha colpito diverse località del Canavese, con chicchi di grandine che hanno raggiunto dimensioni considerevoli, danneggiando automobili, tetti e coltivazioni.

A Busano, vicino Rivarolo Canavese, una casa è stata letteralmente sventrata dalle fortissime raffiche di vento, superiori ai 100 km/h. Si presume che si sia trattato di una tromba d’aria (tornado), dato che i danni osservati sono compatibili con questo fenomeno; inoltre il temporale che ha colpito l’area presentava una struttura supercellulare, tipica dei sistemi in grado di generare vortici tornadici.

Le immagini che circolano sui social media e sui mezzi di informazione sono impressionanti: il tetto di questa abitazione è stato letteralmente strappato via. Fortunatamente, gli occupanti della casa sono miracolosamente rimasti illesi, nonostante la devastazione.

Una serie di violenti temporali si sono abbattuti ieri sera su una vasta zona del Canavese occidentale con danni in diversi Comuni. Decine le chiamate al centralino dei vigili del fuoco. Tra le situazioni più a rischio una casa scoperchiata in via Matteotti a Busano. All’interno… pic.twitter.com/cbXrQbTimE

— La Stampa (@LaStampa) June 30, 2024