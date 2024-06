Meteo Catanzaro, previsioni da Lunedì 01/07/2024 a Mercoledì 03/07/2024

Previsioni Meteo per Catanzaro

Nei prossimi giorni a Catanzaro, le condizioni meteorologiche si prevedono variabili. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Lunedì, 01 Luglio 2024

Durante la giornata di lunedì, il cielo sarà prevalentemente sereno con temperature che si manterranno intorno ai 25-35°C. Nel primo pomeriggio potrebbero formarsi alcune nubi sparse, ma senza precipitazioni significative. Il vento soffierà da ovest con una velocità media di 10-20 km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno al 60-65%.

Martedì, 02 Luglio 2024

Martedì, il cielo sarà coperto per gran parte della giornata, con possibili precipitazioni nel corso della mattinata. Le temperature oscilleranno tra i 22 e i 30°C. Nel primo pomeriggio si prevede una diminuzione delle nuvole, con il ritorno del sereno. Il vento soffierà da ovest con intensità variabile tra i 10 e i 30 km/h. L’umidità sarà inizialmente alta, intorno all’80%, ma diminuirà gradualmente nel corso della giornata.

Mercoledì, 03 Luglio 2024

Mercoledì, il cielo sarà nuvoloso, con possibili schiarite nel corso della giornata. Potrebbero verificarsi precipitazioni leggere al mattino. Le temperature si manterranno comprese tra i 22 e i 28°C. Il vento soffierà prevalentemente da ovest con una velocità tra i 10 e i 30 km/h. L’umidità sarà piuttosto elevata, intorno al 70-85% durante l’intera giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Catanzaro indicano una variazione delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con un mix di sereno, nuvolosità e possibili precipitazioni. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni giornaliere per pianificare al meglio le attività all’aperto.