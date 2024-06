Meteo Genova, previsioni da Lunedì 01 a Mercoledì 03 Luglio

Meteo Genova prossimi giorni 1 Luglio, 2 Luglio, 3 Luglio: Variazioni del tempo con cieli coperti e piogge sparse.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Genova mostrano variazioni significative delle condizioni atmosferiche. Iniziamo con Lunedì 1 Luglio, dove il cielo sarà coperto per gran parte della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 22°C e i 25°C con un’umidità compresa tra il 68% e l’83%. I venti soffieranno da sud-est con una velocità media di 13-17 km/h. Possiamo attendere poche nubi sparse nel mezzo della giornata, ma il cielo rimarrà generalmente coperto. Le precipitazioni sono previste solo in minima parte durante la giornata.

Martedì 2 Luglio vedrà una diminuzione della copertura nuvolosa con temperature tra i 19°C e i 28°C. L’umidità si attesterà tra il 39% e l’90%, mentre i venti soffieranno principalmente da nord con una velocità variabile tra 2-19 km/h. La giornata inizierà con nubi sparse, evolvendo poi verso un cielo poco nuvoloso e sereno. Nel pomeriggio potrebbero formarsi delle nubi, ma non sono previste precipitazioni significative.

Mercoledì 3 Luglio, invece, sarà caratterizzato da una giornata più instabile. Le temperature si manterranno tra i 20°C e i 25°C, con un’umidità compresa tra il 59% e l’90%. I venti soffieranno principalmente da nord-est con una velocità che oscillerà tra 4-14 km/h. La giornata inizierà con temporali e piogge sparse, con un progressivo miglioramento nel corso della giornata. Nel pomeriggio e per la serata, il cielo sarà nuvoloso, ma senza precipitazioni significative.

Queste previsioni meteo offrono una panoramica dettagliata delle condizioni atmosferiche attese a Genova nei prossimi giorni, consentendo a tutti di prepararsi adeguatamente alle variazioni del tempo.