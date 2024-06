Meteo Parma, previsioni da Lunedì 01 a Mercoledì 03 Luglio

Meteo Parma prossimi giorni 1 Luglio, 2 Luglio, 3 Luglio: cambiamenti climatici in arrivo con precipitazioni e vento forte.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Parma indicano un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche. Lunedì 1 Luglio, il cielo sarà prevalentemente coperto con nubi sparse e temperature in aumento durante la mattinata. Nel primo pomeriggio ci si aspetta un aumento della copertura nuvolosa, accompagnata da un leggero calo delle temperature. Nel tardo pomeriggio e in serata è prevista la comparsa di precipitazioni moderate, che potrebbero intensificarsi verso la notte. Il vento soffierà con una velocità media compresa tra 14 e 18 km/h, proveniente prevalentemente dalla direzione Ovest-Sudovest. L’umidità si manterrà intorno al 60-70% per gran parte della giornata.

Martedì 2 Luglio

Martedì, il tempo a Parma sarà caratterizzato da precipitazioni abbondanti nelle prime ore del giorno, con una diminuzione graduale fino alla tarda mattinata. Nel corso della giornata, la copertura nuvolosa si diraderà, lasciando spazio a schiarite e cieli poco nuvolosi. Le temperature si manterranno stabili, con valori compresi tra i 20 e i 28 gradi Celsius. Il vento soffierà a velocità moderata, con una direzione prevalente da Est a Sud-Est. L’umidità diminuirà gradualmente nel corso della giornata, attestandosi intorno al 50-70%.

Mercoledì 3 Luglio

Mercoledì, il tempo a Parma sarà nuovamente influenzato da precipitazioni, che si protrarranno per gran parte della mattinata. Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa rimarrà consistente, ma senza ulteriori precipitazioni significative. Le temperature massime si manterranno intorno ai 22-23 gradi Celsius, con valori notturni che scenderanno fino a 18 gradi. Il vento soffierà con intensità variabile, proveniente per lo più da Est e Sud-Est. L’umidità sarà elevata, con valori compresi tra il 70 e l’80% per gran parte della giornata.

Queste previsioni meteo indicano un’inversione delle condizioni atmosferiche a Parma, con una tendenza al peggioramento delle condizioni meteorologiche caratterizzate da precipitazioni e un aumento del vento. Si raccomanda di prestare attenzione e di essere preparati per le precipitazioni previste, in particolare durante la giornata di Lunedì e Mercoledì.