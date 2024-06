Meteo Taranto, previsioni da Lunedì 01 a Mercoledì 03 Luglio

Previsioni Meteo per Taranto nei prossimi giorni:

Le previsioni meteo per Taranto indicano un inizio di settimana variabile, con un mix di sereno, coperto e possibili precipitazioni. Analizziamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Meteo per Lunedì, 01 Luglio 2024:

La giornata inizierà con cieli sereni con temperature intorno ai 24-26°C. Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà sereno con un lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i 32°C verso mezzogiorno. Nel pomeriggio è prevista l’arrivo di nuvole, con un calo delle temperature e venti provenienti da sud-sudovest con velocità fino a 12 km/h. La serata si presenterà nuvolosa con temperature intorno ai 25-27°C e venti provenienti da varie direzioni con intensità variabile.

L’umidità si manterrà intorno al 70-75%. Si raccomanda di prestare attenzione ai cambiamenti improvvisi delle condizioni meteorologiche e di munirsi di un ombrello per eventuali precipitazioni.

Meteo per Martedì, 02 Luglio 2024:

La giornata inizierà con cieli nuvolosi e temperature intorno ai 23-26°C. Verso mezzogiorno è previsto un aumento delle precipitazioni, con la comparsa di piogge leggere. Le temperature si manterranno attorno ai 28-29°C durante la mattinata, mentre nel pomeriggio si abbasseranno leggermente a causa delle piogge. I venti saranno prevalentemente da sud-sudovest con intensità variabile tra 4 e 12 km/h.

L’umidità si manterrà intorno al 70-75%. Si consiglia di prestare attenzione alle strade bagnate e di guidare con prudenza. È consigliabile anche avere con sé un ombrello o un impermeabile per proteggersi dalle precipitazioni.

Meteo per Mercoledì, 03 Luglio 2024:

La giornata inizierà con cieli nuvolosi, temperature intorno ai 22-24°C e un’umidità che si manterrà attorno al 70-80%. Nel corso della giornata, il cielo tenderà a coprirsi ulteriormente, con la comparsa di nubi sparse e un lieve aumento delle temperature. I venti soffieranno da nord-ovest con intensità variabile tra 5 e 18 km/h.

Si consiglia di prestare attenzione agli sbalzi di temperatura e di vestirsi adeguatamente. È preferibile tenere con sé un ombrello o un impermeabile in caso di precipitazioni improvvise.

In conclusione, le previsioni meteo per Taranto indicano la presenza di variabilità atmosferica con possibili precipitazioni, temperature in lieve aumento e venti di intensità moderata. È sempre consigliabile monitorare costantemente le previsioni per adattarsi al meglio alle condizioni meteorologiche. Siate preparati e godetevi la settimana!