Meteo Trieste, previsioni da Lunedì 01 Luglio a Mercoledì 03 Luglio

Previsioni Meteo per Trieste

Nei prossimi giorni, a Trieste, sono previsti cambiamenti significativi delle condizioni meteorologiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per lunedì 1 Luglio, martedì 2 Luglio e mercoledì 3 Luglio 2024.

Lunedì 1 Luglio 2024

Durante le prime ore del mattino, il tempo sarà sereno con temperature intorno ai 23°C e un’umidità del 68%. Il vento soffierà con una velocità media di 8 km/h proveniente da est-nordest. Tuttavia, a partire dalle 10:00, ci aspettiamo precipitazioni sotto forma di pioggia con un aumento della velocità del vento a 9 km/h proveniente da ovest. Nel pomeriggio, le temperature si manterranno intorno ai 28°C con un’umidità del 56%, e il cielo resterà coperto con venti provenienti da ovest-nordovest. La giornata si concluderà con un temporale/grandine alle 18:00 e una diminuzione significativa della temperatura a 20.8°C.

Complessivamente, ci aspettiamo una giornata variabile con un aumento delle precipitazioni nel corso della mattinata e un marcato cambiamento delle condizioni climatiche nel pomeriggio.

Martedì 2 Luglio 2024

Martedì, il cielo sarà prevalentemente coperto con temperature che si manterranno intorno ai 28.9°C e un’umidità del 32%. Durante la mattinata, il vento soffierà da est-nordest con una velocità intorno ai 20 km/h. Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche si manterranno stabili con nubi sparse e una leggera diminuzione della velocità del vento. Il tempo si manterrà pressoché invariato fino alla sera, quando è previsto un aumento della copertura nuvolosa.

In generale, martedì sarà caratterizzato da un cielo prevalentemente coperto con temperature elevate e una stabilità delle condizioni meteorologiche nel corso della giornata.

Mercoledì 3 Luglio 2024

Mercoledì, si prevede un’ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche con copertura nuvolosa costante e possibilità di precipitazioni. Le temperature si manterranno intorno ai 25°C con un’umidità del 52%. Durante la mattinata, è prevista pioggia con venti provenienti da nord-nordest. Nel corso della giornata, le condizioni meteorologiche rimarranno instabili con una diminuzione delle temperature e un aumento della copertura nuvolosa.

Complessivamente, mercoledì sarà caratterizzato da un peggioramento delle condizioni meteorologiche con piogge e una marcata diminuzione delle temperature nel corso della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Trieste nei prossimi giorni indicano un’instabilità delle condizioni climatiche con un aumento delle precipitazioni e variazioni significative delle temperature. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni dettagliate e prepararsi adeguatamente per affrontare queste variazioni meteorologiche.