Meteo Verona, previsioni da Lunedì 01 a Mercoledì 03 Luglio

Meteo Verona prossimi giorni 1 Luglio, 2 Luglio, 3 Luglio:

Il meteo a Verona per i prossimi giorni prevede condizioni variabili, con possibili precipitazioni e temperature in calo. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Lunedì, 1 Luglio 2024:

La giornata inizierà con cielo sereno, ma nel corso della mattina il cielo si coprirà e si verificheranno precipitazioni. Dalle 10:00 si prevede pioggia con vento proveniente da ovest a una velocità di 9 km/h. Le temperature si manterranno intorno ai 27-29°C, con un’umidità che si attesterà intorno al 71-77%. Il vento soffierà prevalentemente da ovest. Nel pomeriggio, nonostante le precipitazioni, il cielo si manterrà coperto e le temperature massime raggiungeranno i 29-30°C.

Martedì, 2 Luglio 2024:

Martedì il cielo sarà prevalentemente sereno con qualche nube sparsa. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 27-28°C, con un’umidità che oscillerà tra il 40% e il 52%. Il vento soffierà leggero da direzioni variabili. Nel corso della giornata, il cielo si coprirà leggermente con la comparsa di nubi sparse, ma non sono previste precipitazioni significative. Le temperature si manterranno stabili, consentendo una giornata piacevole e senza particolari disagi.

Mercoledì, 3 Luglio 2024:

Mercoledì il cielo sarà coperto con precipitazioni diffuse e temperature in calo. Dalle prime ore del mattino si verificheranno piogge con una temperatura che si manterrà intorno ai 19-21°C. L’umidità aumenterà fino al 78%, e il vento soffierà da est e sud-est con intensità variabile. Nel corso della giornata, le precipitazioni continueranno, ma le temperature si manterranno stabili attorno ai 20-22°C. Il vento tenderà a diminuire d’intensità nel tardo pomeriggio. La giornata si concluderà con cielo coperto e temperature fresche.