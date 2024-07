Imponente colata detritica nel bellunese, chiusa strada del Passo Duran

Il maltempo torna a colpire il Nord e a creare disagi, questa volta al nord-est. In Val di Zoldo, in Veneto, si segnala una frana imponente che ha costretto le autorità a chiudere la strada del Passo Duran. La colata detritica ha invaso la carreggiata in località Le Vare, nel comune di Longarone (BL), esattamente nello stesso punto dove un anno fa si era verificato un analogo smottamento.

Dalle prime ore di questa mattina, l’area è interessata da piogge intense e temporali, causati dall’ingresso di un fronte instabile di origine atlantica.