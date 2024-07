Meteo Aosta, previsioni da Martedì 02 a Giovedì 04 Luglio

Meteo Aosta prossimi giorni 2 Luglio, 3 Luglio, 4 Luglio:

Prossimamente, a Aosta, il meteo si presenterà variabile con alternanza di sereno, nuvolosità e copertura. Vediamo ora nel dettaglio le previsioni per ogni giorno.

Martedì, 2 Luglio 2024:

Durante la notte avremo nubi sparse con temperature intorno ai 15-16°C e umidità al 65-67%. Il vento soffierà da ovest-nordovest con una velocità media di 8-9 km/h. Durante la mattina le condizioni meteorologiche si manterranno stabili con cieli sereni e temperature in aumento fino a raggiungere i 23-27°C. Nel pomeriggio la copertura nuvolosa aumenterà, portando ad un cielo nuvoloso con temperature intorno ai 25-27°C e umidità al 27-33%. Il vento soffierà da ovest-nordovest con una velocità media di 9-11 km/h. Verso sera la situazione non cambierà di molto, con temperature in calo intorno ai 16-20°C e umidità tra il 42-59%. Il vento sarà moderato con direzione variabile da ovest a nord-ovest.

Mercoledì, 3 Luglio 2024:

Durante la notte avremo cieli nuvolosi con temperature tra i 14-15°C e umidità al 63-65%. Il vento soffierà da ovest-nordovest con una velocità media di 8-9 km/h. Durante la mattina la copertura nuvolosa sarà presente con temperature intorno ai 20-23°C e umidità al 47-51%. Il vento avrà direzione ovest-nordovest con una velocità di 4-10 km/h. Nel pomeriggio le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con temperature intorno ai 21-22°C e umidità tra il 36-38%. Il vento soffierà da nord-nordovest con una velocità media di 9-10 km/h. Verso sera la situazione si manterrà stabile con ulteriore aumento di nuvolosità, temperature intorno ai 16-19°C e umidità tra il 45-52%. Il vento avrà direzione nord-nordovest con una velocità di 4-6 km/h.

Giovedì, 4 Luglio 2024:

Durante la notte avremo cieli nuvolosi con temperature tra i 14-15°C e umidità al 58-60%. Il vento soffierà da ovest-nordovest con una velocità media di 4-5 km/h. Durante la mattina la situazione meteorologica si manterrà stabile con copertura nuvolosa e temperature intorno ai 16-22°C e umidità al 42-54%. Il vento avrà direzione da sud a ovest con una velocità media di 3-5 km/h. Nel pomeriggio le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con cieli nuvolosi e temperature intorno ai 22-25°C e umidità tra il 36-44%. Il vento soffierà da ovest a nordovest con una velocità media di 8-10 km/h. Verso sera la situazione si manterrà stabile con copertura nuvolosa, temperature intorno ai 17-20°C e umidità tra il 47-63%. Il vento avrà direzione nord-ovest con una velocità di 3-5 km/h.