Meteo Bologna, previsioni da Martedì 02 a Giovedì 04 Luglio

Previsioni meteo per Bologna

Negli ultimi giorni, la città di Bologna ha sperimentato un cambiamento significativo nelle condizioni meteorologiche. Analizzando le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni, possiamo vedere un’ulteriore evoluzione del tempo atmosferico in arrivo. Analizzeremo dettagliatamente le previsioni per Martedì, 2 Luglio 2024, Mercoledì, 3 Luglio 2024 e Giovedì, 4 Luglio 2024.

Martedì, 2 Luglio 2024

Martedì a Bologna prevediamo un inizio di giornata con copertura nuvolosa, con temperature intorno ai 20°C e un’umidità del 79%. Nel corso della mattinata, le nuvole si diraderanno, con una diminuzione dell’umidità al 60%. Nel pomeriggio, ci aspettiamo un aumento delle nuvole sparse e temperature fino a 28°C, con una leggera brezza proveniente da est-nordest a una velocità di 7 km/h. La serata sarà nuvolosa con un calo della temperatura a 22.9°C e una direzione del vento da sudest a 8 km/h.

Le previsioni indicano un aumento dell’umidità durante la notte, con una diminuzione delle nuvole sparse e temperature fino a 21.7°C, accompagnate da una brezza da sudest a 5 km/h.

Mercoledì, 3 Luglio 2024

Mercoledì avremo un cambiamento repentino delle condizioni meteo a Bologna. La giornata inizierà con una copertura nuvolosa, temperature intorno ai 20°C e un’umidità del 68%. Durante la mattinata, le nuvole si addensano ulteriormente, con un aumento dell’umidità al 91% e l’arrivo di precipitazioni sotto forma di temporali. Il pomeriggio sarà caratterizzato da piogge intermittenti e una diminuzione della temperatura a 23.2°C, con una direzione del vento proveniente da est a 9 km/h.

La sera proseguirà con copertura nuvolosa, temperature intorno ai 22°C e una leggera brezza da est-nordest a 5 km/h. Durante la notte, ci aspettiamo un cielo nuvoloso con temperature intorno ai 19.8°C, accompagnato da una brezza da nord-ovest a 2 km/h.

Giovedì, 4 Luglio 2024

Giovedì le condizioni meteorologiche miglioreranno drasticamente a Bologna. La giornata inizierà con nuvole sparse, temperature intorno ai 19.3°C e un’umidità dell’83%. Durante la mattinata, le nuvole si diraderanno ulteriormente, con un calo dell’umidità al 47% e temperature fino a 25.3°C, accompagnate da una brezza da nord-nordest a 6 km/h.

Nel pomeriggio, ci aspettiamo un cielo parzialmente nuvoloso con temperature intorno ai 26.5°C e una brezza da nord-nordest a 4 km/h. La serata e la notte saranno caratterizzate da un cielo sereno, con una graduale diminuzione della temperatura fino a 19.4°C e una brezza da sud a 4 km/h.

Queste previsioni meteo offrono una panoramica dettagliata delle condizioni atmosferiche a Bologna per i prossimi giorni, consentendo ai residenti e ai visitatori di prepararsi adeguatamente alle variazioni del tempo. È consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per adattare al meglio le proprie attività quotidiane.