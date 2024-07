Meteo: il fresco dilagherà a breve su tutta Italia

Il fresco proveniente dal Nord Atlantico ha appena raggiunto il Nord Italia, dove sta generando tantissimi temporali piuttosto forti dal Piemonte al Friuli Venezia Giulia. Nel frattempo, le temperature sono già in rapido calo su tutto il settentrione, mentre Centro e Sud sono ancora alle prese con il caldo afoso subtropicale arrivato nei giorni scorsi. Le condizioni meteo tuttavia sono destinate a cambiare sensibilmente in poche ore su tutta la nostra penisola, considerando che l’intera massa d’aria fresca atlantica dilagherà su tutto il Mediterraneo centrale.

Le temperature sono destinate a scendere in maniera repentina su tutto il Centro-Sud tra questo martedì e la giornata di mercoledì. Gli ultimi aggiornamenti ci mostrano un crollo delle temperature davvero clamoroso, anche di oltre 10° o addirittura 15° su diverse città del meridione. In zone dove quest’oggi abbiamo registrato massime vicine ai 40°, potremmo registrare valori inferiori ai 28° nelle prossime 48 ore.

Rischio di forti temporali

Inoltre, non dobbiamo sottovalutare il rischio concreto di forti temporali lungo le regioni adriatiche e le zone interne del Centro durante questo martedì e poi nuovamente su gran parte delle aree interne della nostra penisola nella giornata di mercoledì. Questi temporali trarranno molta della loro energia dalla calura subtropicale depositatasi nei bassi strati negli ultimi giorni, pertanto potremmo improvvisamente imbatterci in fenomeni piuttosto estremi come grandinate e forti colpi di vento.

Le condizioni meteo torneranno a migliorare da giovedì 4 luglio, in vista di un fine settimana nel complesso stabile e via via sempre più caldo, specie sul meridione e le isole maggiori.