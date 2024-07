Meteo Padova, previsioni da Martedì 02 a Giovedì 04 Luglio

Meteo Padova prossimi giorni 2 Luglio, 3 Luglio, 4 Luglio: previsioni dettagliate

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Padova indicano un cambiamento significativo nelle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ogni giornata.

Martedì, 2 Luglio, 2024

Durante la mattina il cielo sarà sereno, con temperature che raggiungeranno i 25.7°C e un’umidità del 55%. Nel pomeriggio si prevede un aumento della nuvolosità con cielo coperto e temperature intorno ai 28.1°C. Nel tardo pomeriggio e in serata sono previste nubi sparse e un leggero calo delle temperature. Il vento soffierà da est con una velocità media di 10 km/h.

Mercoledì, 3 Luglio, 2024

La giornata sarà caratterizzata da precipitazioni. Dalla mezzanotte alle prime ore del mattino sono previste piogge e cielo coperto, con temperature intorno ai 20.5°C e un’umidità dell’84%. Durante la mattina le precipitazioni continueranno, con un temporale previsto alle prime luci dell’alba. Nel corso della giornata, la pioggia diminuirà, ma il cielo resterà coperto con temperature massime intorno ai 24.6°C e un’umidità del 51%. Il vento soffierà da nord-est con una velocità media di 4-13 km/h.

Giovedì, 4 Luglio, 2024

La giornata inizierà con nubi sparse e temperature intorno ai 19.4°C, con un’umidità del 75%. Durante la mattinata e il primo pomeriggio il cielo si manterrà poco nuvoloso con temperature in aumento fino a 25.8°C. Nel tardo pomeriggio e in serata il cielo si coprirà, ma le precipitazioni non sono previste. Il vento soffierà da est con una velocità media di 3-8 km/h.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Padova mostrano un cambiamento repentino delle condizioni atmosferiche. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per essere preparati alle variazioni del tempo.