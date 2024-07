Meteo Parma, previsioni da Martedì 02 a Giovedì 04 Luglio

Meteo Parma prossimi giorni 2 Luglio, 3 Luglio, 4 Luglio: precipitazioni e variazioni di temperatura

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Parma indicano variazioni significative delle condizioni atmosferiche. Inizieremo analizzando il meteo per Martedì 2 Luglio 2024.

Martedì, 2 Luglio 2024

Durante la notte e le prime ore del mattino sono previste piogge leggere, con temperature stabili intorno ai 19-20°C e un’umidità elevata. Da metà mattina fino al pomeriggio, il cielo si schiarirà e il tempo si manterrà asciutto con temperature che saliranno fino a 28-29°C, accompagnate da una leggera brezza proveniente da est-sudest. Nel tardo pomeriggio e la sera, il cielo rimarrà sereno con temperature che caleranno gradualmente fino a 25-22°C e un aumento dell’umidità. Il vento sarà debole proveniente da est-sudest.

Le condizioni meteorologiche per Mercoledì 3 Luglio 2024 prevedono un cielo prevalentemente coperto per gran parte della giornata con piogge intermittenti. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 18-23°C, con un’umidità elevata. Il vento soffierà da est con intensità variabile, raggiungendo punte di 15 km/h durante la mattina. Nel pomeriggio, le piogge si intensificheranno, con temperature che si manterranno attorno ai 22-23°C. La serata sarà caratterizzata da piogge continue e temperature in leggero calo.

Giovedì, 4 Luglio 2024

Per Giovedì le previsioni indicano un netto miglioramento delle condizioni meteorologiche. Durante la notte e le prime ore del mattino sono previste nubi sparse con temperature intorno ai 17-18°C. Durante la giornata ci sarà un’alternanza tra cielo poco nuvoloso e sereno, con temperature in aumento fino a raggiungere i 26-27°C nel primo pomeriggio. Il vento soffierà da est con intensità variabile, raggiungendo punte di 8 km/h. La serata e la notte saranno caratterizzate da un cielo sereno e temperature intorno ai 19-20°C.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Parma indicano un Martedì con un miglioramento delle condizioni atmosferiche, una giornata di Mercoledì con piogge continue e temperature in calo, seguita da un Giovedì di sereno e temperature gradevoli.