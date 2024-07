Meteo Prato, previsioni da Martedì 02 a Giovedì 04 Luglio

Meteo Prato prossimi giorni 2 Luglio, 3 Luglio, 4 Luglio: piogge e schiarite alternate

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Prato mostrano un’alternanza tra piogge e schiarite, con temperature che si manterranno piuttosto stabili. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Martedì, 2 Luglio 2024

La giornata inizierà con cielo coperto e possibili precipitazioni leggere fino alle prime ore del mattino, con temperature intorno ai 20°C e un’umidità del 90%. Le piogge potrebbero intensificarsi intorno alle 2:00, accompagnate da un vento leggero proveniente da sud-est con velocità tra i 3 e i 5 km/h. Nel corso della mattinata, il cielo si schiarirà gradualmente, portando a condizioni di sereno intorno alle 9:00, con temperature in aumento fino ai 28-30°C nel primo pomeriggio. Il vento sarà debole e variabile, con direzione prevalente da nord-est.

Mercoledì, 3 Luglio 2024

La giornata inizierà con cielo poco nuvoloso, ma nel corso della mattinata le nuvole aumenteranno, portando a condizioni di cielo coperto nel pomeriggio. Le temperature si manterranno attorno ai 26-27°C, con un’umidità che oscillerà tra il 45% e il 70%. Il vento sarà prevalentemente da nord-est, con intensità tra i 5 e i 13 km/h. Nel corso della giornata si prevedono condizioni di cielo coperto con possibili nubi sparse, senza precipitazioni significative.

Giovedì, 4 Luglio 2024

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 20°C, con un’umidità che si attesterà intorno al 75%. Nel corso della giornata, il cielo sarà prevalentemente poco nuvoloso o con nubi sparse, e le temperature saliranno fino a toccare i 28-29°C nel primo pomeriggio. Il vento sarà debole, con direzione prevalente da nord-est e velocità tra i 5 e i 14 km/h. Le condizioni meteo si manterranno stabili con schiarite e nubi sparse, senza precipitazioni significative.

Queste sono le previsioni meteo dettagliate per i prossimi giorni a Prato. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo in tempo reale per eventuali variazioni in arrivo.