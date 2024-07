Meteo Reggio Emilia, previsioni da Martedì 02 a Giovedì 04 Luglio 2024

Meteo Reggio Emilia prossimi giorni 2 luglio, 3 luglio, 4 luglio: piogge intermittenti e temperature in calo

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Reggio Emilia indicano piogge intermittenti e temperature in calo. Analizziamo nel dettaglio le condizioni previste per ciascuna giornata.

Martedì, 2 luglio 2024

Durante la notte, si prevedono temporali e grandinate con una temperatura intorno ai 19.9°C e umidità al 91%. Le precipitazioni continueranno con piogge leggere e nubi sparse fino al mattino, quando la temperatura salirà a 24.4°C con una diminuzione dell’umidità al 68%. Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno e il cielo sarà poco nuvoloso con una temperatura massima di 28.8°C. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si presenterà nuovamente coperto con temperature in calo fino a 21.7°C. Il vento soffierà principalmente da est e sud-est con velocità comprese tra 3 e 6 km/h.

Mercoledì, 3 luglio 2024

La giornata inizierà con nubi sparse e una temperatura di 21.4°C e umidità all’82%. Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà coperto con piogge intermittenti e un aumento della velocità del vento fino a 16 km/h proveniente da est. Nel primo pomeriggio, le precipitazioni continueranno con una temperatura massima di 20.9°C e un’umidità all’83%. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo sarà nuovamente coperto con piogge leggere e una diminuzione della temperatura fino a 18.7°C. Il vento proveniente da ovest e sud-ovest soffierà a velocità comprese tra 1 e 4 km/h.

Giovedì, 4 luglio 2024

La giornata inizierà con un cielo coperto e piogge leggere con una temperatura di 18.5°C e umidità al 93%. Durante la mattinata, le condizioni meteorologiche miglioreranno con la comparsa di nubi sparse e una temperatura massima di 24.7°C. Nel pomeriggio e verso sera, il cielo si libererà completamente dalle nuvole, e avremo un cielo sereno con temperature intorno ai 27.1°C. Il vento soffierà da est e sud-est con una velocità compresa tra 6 e 9 km/h.

In conclusione, nei prossimi giorni a Reggio Emilia, ci aspettiamo piogge intermittenti con un miglioramento delle condizioni meteorologiche a partire da giovedì, quando avremo cielo sereno e temperature in aumento.