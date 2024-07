Meteo Trento, previsioni da Martedì 02 a Giovedì 04 Luglio

Martedì, 02 Luglio 2024

Il tempo a Trento per Martedì sarà caratterizzato da nubi sparse durante la notte con temperature intorno ai 17 gradi. Nel corso della mattina il cielo sarà sereno, con temperature in aumento fino a raggiungere i 25 gradi intorno alle ore 10:00. Nel pomeriggio si prevede un aumento della nuvolosità con un cielo coperto intorno alle ore 13:00 e possibili precipitazioni dalle ore 21:00 in poi. La temperatura massima prevista sarà di 26.8 gradi. Il vento soffierà prevalentemente da nord con una velocità variabile tra i 3 e gli 8 km/h.

Mercoledì, 03 Luglio 2024

Per Mercoledì, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso durante la notte con possibilità di piogge isolate. Le temperature si manterranno intorno ai 19 gradi. Durante la mattinata il cielo sarà coperto con possibilità di precipitazioni dalle ore 7:00 in poi. Nel corso della giornata le condizioni meteorologiche non varieranno significativamente, con cielo coperto e possibili piogge. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 22 gradi. Il vento soffierà prevalentemente da ovest e nord-ovest con una velocità variabile tra 0 e 12 km/h.

Giovedì, 04 Luglio 2024

Per Giovedì è prevista la presenza di nebbia durante la notte e le prime ore del mattino, con temperature intorno ai 16 gradi. Durante la mattinata e il pomeriggio il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con possibilità di aumento della nuvolosità dalle ore 13:00. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 25 gradi. Il vento soffierà prevalentemente da sud-ovest con una velocità variabile tra 0 e 8 km/h.

In base alle previsioni meteo, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni delle condizioni atmosferiche e di essere preparati per possibili precipitazioni. Restate aggiornati sulle previsioni per poter pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.