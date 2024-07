Meteo Venezia, previsioni da Martedì 02 a Giovedì 04 Luglio

Meteo per Martedì, 02 Luglio 2024

La giornata di Martedì a Venezia inizierà con cielo coperto e un’umidità intorno all’86% con temperature di circa 19°C. Nel corso della mattinata, il cielo si schiarirà gradualmente, con un aumento delle temperature fino a toccare i 27°C verso le 11:00. Nel pomeriggio, le nuvole sparse lasceranno spazio a momenti di sereno, con temperature che si manterranno intorno ai 27°C. In serata, il cielo si coprirà nuovamente, portando ad un calo delle temperature verso i 22°C e la comparsa di piogge leggere. Il vento soffierà con una velocità media tra i 7 e i 14 km/h proveniente prevalentemente da est-sudest.

Meteo per Mercoledì, 03 Luglio 2024

Mercoledì a Venezia sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche instabili con probabili temporali e piogge. Le temperature si manterranno intorno ai 20°C, con un’umidità che raggiungerà il 90% durante le ore notturne. Il mattino sarà segnato da forti temporali e piogge, con venti che soffieranno da sudest con velocità fino a 23 km/h. Nel corso della giornata, le precipitazioni tenderanno a diminuire, lasciando spazio a un cielo coperto con temperature intorno ai 24°C. Il vento si attenuerà, provenendo da diverse direzioni tra est e sudovest con una velocità compresa tra 1 e 5 km/h.

Meteo per Giovedì, 04 Luglio 2024

Giovedì a Venezia il cielo si presenterà nuovamente coperto con possibili nubi sparse e piogge leggere. Le temperature oscilleranno intorno ai 25°C nel corso della giornata, con un’umidità che si manterrà tra il 62% e il 73%. Il vento soffierà da nord-nordest con una velocità compresa tra i 3 e i 10 km/h. Nel corso della giornata, il cielo si schiarirà parzialmente, lasciando spazio a momenti di sereno con temperature intorno ai 26°C. In serata, sono previste nubi sparse e un aumento dell’umidità, con temperature che si manterranno intorno ai 23°C.

Con queste previsioni meteo dettagliate, chiunque a Venezia potrà programmare le attività nei prossimi giorni in base alle condizioni atmosferiche previste. Siate preparati per possibili temporali e piogge, ma non dimenticate che potrebbero esserci anche momenti di sereno. Restate sempre aggiornati sulle previsioni, in modo da godervi al meglio la vostra giornata a Venezia!